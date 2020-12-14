Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Вечером в понедельник начали появляться жалобы пользователей на работу соцсети Twitter. За полчаса количество жалоб выросло с единиц до более 100.

По данным сервиса Downdetector, 86% жалоб приходятся на невозможность зайти на сайт. Сообщения поступают из различных стран мира.

Источник: downdetector.ru

Напомним, в понедельник днем в мире наблюдался масштабный сбой в работе различных сервисов Google.