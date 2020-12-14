В Казани 19 декабря стартует новогодняя программа мероприятий «Парки рядом»

В субботу, 19 декабря, в общественных пространствах Казани стартует зимняя программа мероприятий «Парки рядом». Об этом сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

С 19 декабря по 10 января 2021 года в казанских парках и скверах пройдут 96 бесплатных мероприятий: гастроли уличного театра из Санкт-Петербурга, концерты, спортивные соревнования и т. д.

Посетители парков и скверов также смогут прослушать десять новогодних аудиосказок на русском, татарском и английском языках.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в 16 парках и скверах Казани идет праздничное оформление пространства и подготовка к новогодним мероприятиям.

Напомним, что сегодня стало известно, что главная елка Казани откроется у Центра семьи «Казан» 24 декабря.

Татьяна Демина