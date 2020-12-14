Объявлены финалисты отечественной премии в области маркетинга

Подведены результаты ежегодной Национальной премии бизнес-коммуникаций.

НПБК является одной из самых авторитетных премий в России в области маркетинговых коммуникаций. Ежегодно номинантами конкурса становятся самые крупные и известные отечественные и зарубежные компании, работающие на территории России. В этом году был поставлен рекорд по участникам — зафиксировано более 400 заявок.

Лучшим маркетологом стал Михаил Горбунцов из «Тинькофф Банка». Среди региональных маркетологов победу отдали Ларисе Личкановской из ГК «Юником». Гендиректор НПБК Валентин Смоляков отмечает, что это единственный конкурсный проект, который проводит оценку персональной эффективности специалистов в регионах. На этот раз в региональном разрезе отмечена одна компания из Татарстана. Эксперты отдали заместителю главного врача по коммерческим вопросам клиники «Корд» Руслану Кадырову серебро, поставив его на второе место среди лучших региональных маркетологов.

— Первоочередная цель моего участия в премии — это желание получить обратную связь о проделанной работе от ведущих экспертов нашей страны в области бизнес-коммуникаций. Поэтому свое вхождение в список победителей я в первую очередь оцениваю как подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении, — прокомментировал финалист.

Помимо Татарстана жюри отметили специалистов из Кирова и Оренбурга.