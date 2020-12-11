Интерес к новогодним поездкам в Казань вырос на 50%
Интерес туристов к поездкам в Казань на новогодние каникулы показал хороший рост. Так, по оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос в этом году вырос на 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представитель туроператора «Ален» Лариса Аханова отметила, что направление региона выглядит очень выгодно — в праздничную ночь будут работать рестораны, доступны экскурсионные программы. По словам главы Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, заполняемость казанских гостиниц с 31 декабря по 2 января сейчас 80%, с 3 по 6 января — 90%.
Спрос объясняется в том числе отказом популярного туристического направления Санкт-Петербурга от туристов.
Напомним, Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных российских городов для рождественских путешествий.
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