Интерес к новогодним поездкам в Казань вырос на 50%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Интерес туристов к поездкам в Казань на новогодние каникулы показал хороший рост. Так, по оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос в этом году вырос на 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Представитель туроператора «Ален» Лариса Аханова отметила, что направление региона выглядит очень выгодно — в праздничную ночь будут работать рестораны, доступны экскурсионные программы. По словам главы Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, заполняемость казанских гостиниц с 31 декабря по 2 января сейчас 80%, с 3 по 6 января — 90%.

realnoevremya.ru

Спрос объясняется в том числе отказом популярного туристического направления Санкт-Петербурга от туристов.

Напомним, Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных российских городов для рождественских путешествий.

Маргарита Головатенко