В Заинске открыли новогоднюю елку
Вчера, 12 декабря, в Заинске состоялось торжественное открытие новогодней елки. В парке имени Р.Ш. Фардиева прошло театрализованное представление «Как Дед Мороз Снегурочку искал».
Праздничные мероприятия стартовали с 13:00. Вечер завершился концертной программой творческих коллективов и исполнителей. Открытие новогодней елки состоялось также и в микрорайонах Мирный и Заинск-2, сообщает пресс-служба Заинского района.
Вчера новогодний городок открыли в Нижнекамске. На празднике выступали творческие коллективы района, проходили флешмобы.Общество Татарстан
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