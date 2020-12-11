Больше трети россиян назвали себя бедными

Фото: Олег Тихонов (архив)

Опрос показал, что около 38% россиян относят себя к бедным слоям населения. Богатыми считают себя около 1% респондентов.

Также 64% опрошенных считают свой достаток средним, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Среди тех, кто назвал себя бедным, большинство заявили, что денег им стало не хватать более 10 лет назад (12% от общего числа опрошенных), также популярными ответами стали от 5 до 10 лет назад (7%) и «всегда жил бедно» (7%).

Фото: Илья Репин (архив)

Также большинство из них винят в своей бедности низкие зарплаты (8%), чуть меньше тех, кто считает источником своих бед инфляцию (7%). 2% респондентов считают, что бедность вызвана распадом СССР, а 1% винит в этом руководство страны.

Более половины респондентов (52%) считают, что человек может самостоятельно преодолеть бедность. Еще 40% россиян уверены: в большинстве случаев у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние.