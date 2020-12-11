Более 145 тысяч жителей девяти территорий Волго-Вятского банка стали абонентами оператора СберМобайл

С начала 2020 года более 145 тысяч жителей из регионов присутствия Волго-Вятского банка стали абонентами сотового оператора СберМобайл (входит в экосистему Сбера).



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали только самые полезные и удобные сервисы — нам важно делать жизнь людей комфортнее. СберМобайл — это сервис, который позволяет быть на связи 24/7 в любой точке мира. И мы видим, что жители наших регионов уже оценили все преимущества этого оператора. Уверен, что сотовая связь от СберМобайл станет надежным помощником в общении с близкими и друзьями».

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся 26 сентября 2018 года.

Сегодня компания обладает крупнейшими в России коммуникационными платформами по передаче сообщений, голосового и видеотрафика, а также предоставляет клиентам решения в области автотелематики, интернета вещей (Internet of Things) и других коммуникационных сервисов.

Сим-карту СберМобайла можно приобрести в любом отделении Сбербанка по обслуживанию физических лиц или заказать на сайте банка.

В ноябре 2020 года СберМобайл запустил виртуальную сим-карту — eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии Сбербанк Онлайн.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»