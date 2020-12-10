Школа имени Эмиля Гарипова проведет вратарские сборы в Арске

Школа имени Эмиля Гарипова «Сэйв» проведет вратарские тренировочные сборы в городе Арске. Об этом сообщается на официальной странице школы в «Инстаграме».

Программа тренировок на предстоящем сборе составлена по методике вратаря «Динамо» Эмиля Гарипова. Занятия будут проходить в арском ледовом дворце со 2 по 8 января.

Гарипов является воспитанником казанского «Ак Барса». Свое детство голкипер провел в деревне Средние Верези Арского района Республики Татарстан.

Напомним, ранее Гарипов в результате обмена перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо».