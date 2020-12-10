Плазма, выброшенная Солнцем, достигла Земли

До земли добралось облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.



Соприкосновение зарегистрировано около 4 часов утра по мск. Планета будет погруженной в плазму около суток.

Область полярных сияний 10 декабря 2020 года. Фото: tesis.lebedev.ru

Напомним, 29 ноября в 16.00 (мск) на Солнце зафиксировали мощнейшую с осени 2017 года вспышку. Ей присвоен четвертый бал по пятибалльной шкале вспышек. Ученые не исключили, что вспышка была мощнее, чем зафиксировали на Земле, так как она произошла на невидимой с нашей планеты стороне Солнца.