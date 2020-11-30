На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние три года вспышку

29 ноября в 16 часов (мск) на Солнце зафиксировали мощнейшую с осени 2017 года вспышку. Ей присвоен четвертый бал по пятибалльной шкале вспышек, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ученые не исключили, что вспышка была мощнее, чем зафиксировали на Земле, так как она произошла на невидимой с нашей планеты стороне Солнца.

Фото: tesis.lebedev.ru

«Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю», — заверили в РАН. Однако ученые не могут дать точных прогнозов, что вспышечная активность на Солнце не прекратится до того, как ее эпицентр встанет на одну линию с нашей планетой (приблизительно 6—7 декабря).

Ученые уверены, что все следы вспышки на Солнце пройдут в сотнях миллионов километров от Земли.

В конце октября астроном КФУ рассказал об увеличении солнечной активности. Это означает, что количество вспышек на Солнце будет расти и они будут мощнее. Самый пик активности ожидается в 2025 году.



Татьяна Демина