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МВД будет расследовать кражу оборудования из президентского «самолета Судного дня»

12:18, 09.12.2020
МВД будет расследовать кражу оборудования из президентского «самолета Судного дня»
Фото: Евгений Волков / russianplanes.net

Ростовское управление МВД возбудило уголовное дело по факту кражи из самолета Ил-80, который также называют «самолетом Судного дня». Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Кража».

По данным МВД, сумма ущерба составила 1 млн рублей, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, один из самолетов Ил-80, оснащенных для командования на случай ядерной войны, проходил ремонт на аэродроме в Таганроге. Позже выяснилось, что из самолета похитили дорогостоящее оборудование.

БизнесТранспортПроисшествияПромышленностьОПК
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