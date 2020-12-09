МВД будет расследовать кражу оборудования из президентского «самолета Судного дня»
Ростовское управление МВД возбудило уголовное дело по факту кражи из самолета Ил-80, который также называют «самолетом Судного дня». Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Кража».
По данным МВД, сумма ущерба составила 1 млн рублей, передает RT.
Напомним, один из самолетов Ил-80, оснащенных для командования на случай ядерной войны, проходил ремонт на аэродроме в Таганроге. Позже выяснилось, что из самолета похитили дорогостоящее оборудование.БизнесТранспортПроисшествияПромышленностьОПК
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