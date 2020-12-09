МВД будет расследовать кражу оборудования из президентского «самолета Судного дня»

Фото: Евгений Волков / russianplanes.net

Ростовское управление МВД возбудило уголовное дело по факту кражи из самолета Ил-80, который также называют «самолетом Судного дня». Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Кража».

По данным МВД, сумма ущерба составила 1 млн рублей, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, один из самолетов Ил-80, оснащенных для командования на случай ядерной войны, проходил ремонт на аэродроме в Таганроге. Позже выяснилось, что из самолета похитили дорогостоящее оборудование.