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В МВД официально подтвердили кражу из «самолета Судного дня»

21:15, 07.12.2020
В МВД официально подтвердили кражу из «самолета Судного дня»
Фото: ru.wikipedia.org

В Ростовской области из самолета Ил-80 («самолет Судного дня») украли радиоаппаратуру. Это «РИА Новости» подтвердил сотрудник управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Известно, что самолет проходил техобслуживание. Неизвестные вскрыли грузовой люк и совершили хищение.

О пропаже аппаратуры в полицию сообщил представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева. По данному факту начата проверка.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году стало известно, что Россия модернизирует воздушные командные пункты (ВКП) на базе «самолетов Судного дня» (Ил-80 и Ил-82). Они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.

Татьяна Демина
Происшествия
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