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Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -13 градусов

05:30, 09.12.2020
Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 9 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый северо-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 8—13 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах — от -9°С до -13°С.

На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня и завтра аномально холодная погода в Татарстане сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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