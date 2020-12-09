Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -13 градусов

В среду, 9 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый северо-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 8—13 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах — от -9°С до -13°С.



На дорогах возможно образование гололедицы.



Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня и завтра аномально холодная погода в Татарстане сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет.



Татьяна Демина