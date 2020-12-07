IKEA перестанет выпускать бумажный каталог

Компания IKEA перестанет выпускать ежегодный каталог мебели и товаров для дома. Он выходил в течение 70 лет, но сейчас покупатели стали активнее пользоваться сайтом.



«Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменился. Сегодня каталог IKEA читают меньше людей, чем в прошлые годы. Компания увеличивает инвестиции в цифровые технологии», — говорится в сообщении на сайте компании.

Фото: ikea.com

В 2019 году розничные онлайн-продажи IKEA во всем мире выросли на 45%, на сайт IKEA.com пользователи заходили более 4 млрд раз. Первый каталог шведская компания выпустила в 1951 году тиражом 285 экземпляров, тогда его распространяли только на юге Швеции. В 2016 году каталог разошелся тиражом 200 млн копий на 32 языках.

Татьяна Леухина