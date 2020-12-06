В России снизились продажи в «черную пятницу», но вырос средний чек

Фото: Люция Кашапова

В этом году в России зафиксировали снижение количества продаж в «черную пятницу» по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков ОФД «Такском».

Так, в категории одежда и обувь продажи упали на 38%, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса на 37%, а в зоомагазинах на 33%. Меньше в «черную пятницу» россияне покупали продукты питания (-20%), алкоголь и косметику с парфюмом (-18% в каждой категории).

По минимуму продажи упали на АЗС (-11%), в строительных и хозяйственных магазинах (-8%) и в аптеках (-7%).

Фото: Люция Кашапова

При этом в 2020 году в «черную пятницу» вырос средний чек практически во всех категориях. Исключение составили гостиничный и ресторанный бизнес, где средний чек уменьшился на 38%, и АЗС (-3%).

Напомним, что аналитики CyberMonday.Global заявили, что впервые с начала 2010-х популярность «черной пятницы» в России начала снижаться. Подробнее в материале «Реального времени».



Татьяна Демина