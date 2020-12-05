Valve отменила весенний мейджор по CS:GO. Следующий турнир пройдет не раньше осени

Разработчик и оператор крупных турниров в своих дисциплинах компания Valve сообщила, что не планирует проводить следующий мейджор по CS:GO в «живом» режиме раньше осени следующего года.

Весенний турнир компания отменила, поскольку ситуация с пандемией коронавируса в мире остается напряженной. Об этом в электронных письмах Valve оповестила ведущие киберспортивные медиа.

Представители Valve отметили, что следующий турнир должен пройти в одном из городов Европы, но не уточнили точное место площадки. Зато организаторы поделились примерными датами.

«Мы все еще не можем выполнить наши предыдущие обязательства, но в настоящее время у нас есть партнер и площадка в Европе, которая сможет принять большой турнир позже в 2021 году. Если предположить, что все сложится удачно, то основной этап пройдет с 25 октября по 7 ноября, а стадия Play-In может быть сыграна 23-24 октября», — говорится в сообщении оператор.

Valve планировала провести следующий мейджор с 10 по 23 мая. Компания даже начала принимать заявки от турнирных операторов, однако в итоге решила отказаться от идеи проводить турнир в офлайн-режиме до тех пор, пока ситуация в мире не изменится.