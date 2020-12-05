В Елабуге вернули тепло в 9 районах из 10

Фото: ГУ МЧС по РТ

В татарстанском главке МЧС подтвердили, что коммунальщики смогли восстановить теплоснабжение 9 районов из 10. Таким образом отопление вернули 43 тысячам жителей города.

В 4-ом микрорайоне тепло обещают дать в 20.00. Сейчас рабочие занимаются трубой теплопровода, которую прорвало.

Напомним, сегодня около 14.00 в Елабуге произошла коммунальная авария из-за которой пришлось отключить центральную котельную. В итоге без отопления остались 50 тысяч человек.