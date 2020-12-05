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«Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3

16:35, 05.12.2020
«Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3

Казанский ФК «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Первый гол забили казанцы. На третьей минуте игры отличился полузащитник Хван Ин Бом. Однако больше забить «Рубин» так и не смог.

А вот у москвичей отличились Антон Миранчук и Владислав Игнатьев, забивший сразу два мяча.

СпортФутбол Татарстан
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