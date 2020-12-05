«Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3
Казанский ФК «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
Первый гол забили казанцы. На третьей минуте игры отличился полузащитник Хван Ин Бом. Однако больше забить «Рубин» так и не смог.
Уступаем «Локомотиву», проведя второй тайм в меньшинстве pic.twitter.com/QjsgdRZBl4— «Рубин» Казань (@fcrk) December 5, 2020
А вот у москвичей отличились Антон Миранчук и Владислав Игнатьев, забивший сразу два мяча.СпортФутбол Татарстан
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