В Казанском кремле стартуют новогодние мероприятия

Фото: Фото: Олег Тихонов (архив)

С 5 декабря в Казанском кремле и его музеях стартует программа новогодних мероприятий. Она продлится до 10 января 2021 года.

Как сообщается на сайте музея-заповедника «Казанский Кремль», жители и гости столицы Татарстана могут посетить праздничные выставки, экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой, представления, мастер-классы и другие тематические мероприятия.

В частности, посетители Музея естественной истории РТ могут принять участие в интерактивных шоу «Ледниковый период» и «Секретная лаборатория Деда Мороза». Казанцы также могут совершить прогулку по кремлю, посетив экскурсию «Новогодняя крепость».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что 31 декабря в Татарстане объявлен выходным днем. Рабочим днем будет 26 декабря.



Татьяна Демина