В Казани прокуратура требует принять меры по поводу аварийного дома рядом с лицеем №116

В Казани сотрудники прокуратуры проверили ветхий жилой дом на территории Лицея №116 им. Героя Советского Союза А.С. Умеркина, расположенного на улице Жуковского. Здание признано непригодным для проживания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, дом находится в собственности девяти граждан. Его площадь составляет 263,5 кв. метра. Известно, что там дважды происходили пожары.

Установлено, что власти Казани не приняли никаких мер, несмотря на то, что аварийное состояние здания угрожает жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в частности учеников и сотрудников лицея №116.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома Казани представление об устранении выявленных нарушений. Акт находится на рассмотрении.

Напомним, что речь идет о старом деревянном доме №18 по улице Жуковского, который в 2019 году власти Казани признали непригодным для проживания.



Татьяна Демина