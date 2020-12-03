Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну «в переходный период».

«За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога... Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период... Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И свое слово я сдержу», — сказала она в видеообращении.

Тихановская заявила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы.

Ранее Тихановская заявила, что не видит себя президентом Белоруссии.