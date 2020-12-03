В Казани на продажу выставили гриль-бар Machete

В Казани на продажу выставили гриль-бар Machete, расположенный на улице Юлиуса Фучика, д. 88. Соответствующие объявление размещено на «Авито».

Купить ресторан предлагают за 31 млн рублей. Общая площадь продаваемого помещения составляет 316 кв. метров, имеется летняя веранда с мебелью (110 кв. метров).

Сообщается, что у ресторана есть шесть личных парковочных мест, всего машино-мест — 30.

Фото: avito.ru

Ранее «Реальному времени» стало известно, что владелец сети трактиров «Старый амбар» выставил на продажу за 240 млн рублей сразу четыре своих заведения в Казани. Позже хозяин заведений объяснил, что объявления о продаже были размещены с целью узнать рыночную стоимость этих объектов.



Татьяна Демина