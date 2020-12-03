В Буинском районе Татарстана отменили карантин по птичьему гриппу

В Буинском районе Татарстана на территории частного подворья №2 по улице Школьной в селе Черки-Гришино отменен карантин, который был введен из-за птичьего гриппа. Такой указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Однако на этой территории на три месяца введены ограничения для всех владельцев птиц на вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

Указ вступил в силу 2 декабря.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось об отмене карантина в Буинском районе Татарстана на территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково.

Маргарита Головатенко