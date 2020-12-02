Московское метро введет систему распознавания лиц для оплаты с 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал, что со следующего года в столичном метро введут систему распознавания лиц для оплаты проезда.

«Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц», — рассказал чиновник в интервью «Эху Москвы».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в казанском метро уже сейчас работает система распознавания лиц, но пока она не подключена к оплате. Сейчас эта система работает только в интересах МВД.