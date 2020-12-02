Московское метро введет систему распознавания лиц для оплаты с 2021 года
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал, что со следующего года в столичном метро введут систему распознавания лиц для оплаты проезда.
«Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц», — рассказал чиновник в интервью «Эху Москвы».
Напомним, что в казанском метро уже сейчас работает система распознавания лиц, но пока она не подключена к оплате. Сейчас эта система работает только в интересах МВД.БизнесТранспорт
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