В IV Национальный рейтинг ОЭЗ России вошли две особо экономические зоны из Татарстана

Фото: Сергей Афанасьев

Ассоциация кластеров и технопарков России презентовала IV Национальный рейтинг ОЭЗ России, в который вошли две особые экономические зоны из Татарстана — «Алабуга» и «Иннополис».

Так, «Алабуга» остается на протяжении 4 лет лидером среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по инвестиционной привлекательности.

ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» в этом году вышла на первое место в категории «Инвестиционная и инновационная активность резидентов ОЭЗ» (+3 позиции по сравнению с прошлым рейтингом) и сделала прорыв в категориях «Благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ» (+1 позиция, 3-е место), «Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой» (+2 позиции, 3-е место).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее особая экономическая зона «Иннополис» стала обладателем трех наград в международном рейтинге Global Free Zones of the Year журнала fDi magazine: «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 5G» и «Гибкое офисное пространство».