В России сформировали первый пакет СЗПК из восьми мегапроектов — в их числе и татарстанский

Минэкономразвития России утвердило первый пакет соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), в который вошли восемь мегапроектов. Туда попал и татарстанский проект.

Так, в списке мегапроектов оказалось строительство центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (инициатор — Wildberries; объем инвестиций — 5 млрд рублей), а также производство метанола в Амурской области (группа ЕСН; 55 млрд рублей), возведение комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и электростанции в Волхове («ФосАгро»; 28 млрд), проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области («Румелко-Агро»; 18 млрд). Кроме того, в него включили создание высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве (группа компаний «Р-Фарм»; 8,6 млрд) и другие, пишут «Известия».

Фото: Максим Платонов (архив)

В Wildberries рассказали, что компания активно вкладывается в создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, который является поставщиком, и им крайне важна стабильность условий, которую гарантирует СЗПК.

В начале ноября Татарстан оказался в списке крупнейших региональных продавцов на Wildberries.

Татьяна Леухина