Глава Минземимущества РТ призвал усилить контроль за учетом границ населенных пунктов Татарстана

Глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин сегодня на совещании в Доме Правительства доложил об изменениях в ЕГРН и сведениях о границах населенных пунктов.

Вместе с Фондом пространственных данных РТ подготовлены документы, необходимые для установления границы республики. В частности, определены координаты узловой точки границ между Татарстаном, Удмуртией, Башкирией, Оренбургской и Самарской областями.

Данные были направлены в вышеперечисленные субъекты на согласование. Кроме этого, разработаны 2 варианта проекта соглашения об установлении границы между Татарстаном и Оренбургской областью. Сейчас оба варианта находятся на межведомственном рассмотрении.



По словам спикера, необходимо разработать генеральные планы 401 муниципального образования и поставить на кадастровый учет границы больше 1 200 населенных пунктов. Аглиуллин обратился к главам муниципалитетов и призвал взять под строгий контроль эту работу.

Также глава ведомства затронул проблему, когда генпланы разработаны и утверждены, но сведения о границах населенных пунктов в ЕГРН не внесены: органы местного самоуправления затягивают направление данных сведений в Кадастровую палату, а иногда и вовсе этого не делают, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Аглиуллин сообщил, что в Татарстане заметно выросли темпы оформления земель под кладбища.

