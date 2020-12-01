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В Иннополисе прокомментировали ситуацию с ожогами глаз у журналистов после презентации робота с УФ-лампами

14:20, 01.12.2020 1
В Иннополисе прокомментировали ситуацию с ожогами глаз у журналистов после презентации робота с УФ-лампами
Фото: realnoevremya.ru

В Иннополисе прокомментировали ситуацию с повреждениями глаз журналистов после презентации робота с УФ-лампами MedBot М-304 от компании ООО «Робософт». Как заявили в пресс-службе ОЭЗ, это произошло из-за длительного воздействия излучателей.

«К сожалению, демонстрация робота для СМИ прошла чуть более положенного времени, что привело к небольшим повреждениям глаз некоторых журналистов», — сообщает пресс-служба Иннополиса со ссылкой на исполнительного директора компании «Робософт» Регину Цыганкову.

«Робософт» полностью признал свою вину и сообщил, что примет меры, чтобы подобная ситуация не повторялась.

Фото: Ринат Назметдинов

Компания и ОЭЗ «Иннополис» сообщили, что журналисты, получившие повреждения глаз на презентации, чувствуют себя удовлетворительно.

О том, с какими проблемами столкнулись представители СМИ после презентации робота с УФ-лампами MedBot М-304 в Иннополисе, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    Вот сразу понятно для чего строили Иннополис. Умерла наука. Не изобретайте ничего пожалуйста, не травмируйте людей. Всё уже придумано давным давно.
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