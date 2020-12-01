Эксперты «Авито» рассказали, сколько казанцы потратят на украшения к Новому году

В Казани средняя цена на натуральные ели составляет 200 рублей, а на искусственные — 1 300 рублей. Возросла и продажа новогодних украшений: объявлений о продаже гирлянд стало в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество объявлений о продаже елочных игрушек также увеличилось на 66%, средняя цена составила 199 рублей. Количество объявлений о продаже новогодних венков и мишуры увеличились на 41% и 2% соответственно. Звезду на елку в этом году можно приобрести в среднем за 500 рублей, — заявили эксперты «Авито».



Эксперты «Авито» выяснили, что средняя цена живой ели в России составляет порядка 300 рублей, а искусственную можно купить за 1 500 рублей. Живые ели в 2020 году стали на 14% дешевле, а искусственные наоборот выросли в цене на 16%.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ассортимент елочных украшений на сайте «Авито» в ноябре 2020 года увеличился на 40%, количество объявлений о продаже мишуры — на 62%. Гирлянду в этом году можно приобрести за 650 рублей, а елочную звезду в среднем за 500 рублей.

Согласно исследованию, проведенному на сайте «Авито», в ноябре 2020 года в Казани резко увеличилось количество объявлений о продаже деревьев: продажа искусственных елей увеличилась в два раза, а живых — в 4,5.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они планируют потратить на празднование Нового года и 10 дней отдыха.