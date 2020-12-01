Новый резидент ОЭЗ «Иннополис» займется разработкой системы беспилотного движения для казанского метро

Новым резидентом ОЭЗ «Иннополис» стала компания «РэйлНекст». Она займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в казанском метрополитене.



Разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. До конца следующего года ожидается закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава. После этого начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация. На предприятии планируется создать 35 рабочих места.

Фото: realnoevremya.ru

Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 км/ч и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. Система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав АО «Трансмашхолдинг».



Подробнее о новых резидентах ОЭЗ «Иннополис» и проектах, которые они планируют реализовать — в материале «Реального времени».