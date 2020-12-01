Новые резиденты посулили «Иннополису» рекордные инвестиции

Фото: Ринат Назметдинов

Особая экономическая зона «Иннополис» обзавелась девятью новыми резидентами и партнерами, которые зашли на площадку с обещанием рекордных инвестиций в 43 млрд рублей. При этом количество создаваемых ими рабочих мест, как выяснило «Реальное время», оказалось довольно скромным — всего порядка 250. В числе заявленных компаниями проектов: беспилотные поезда в казанском метрополитене, облачный сервис для владельцев электромобилей, а также развитие в умном городе инновационной и жилой инфраструктур.

10 тысяч новых квартир для Иннополиса

Прошедший накануне наблюдательный совет директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов назвал «самым большим с точки зрения инвестиций». Итоговая сума действительно впечатляет: девять новых резидентов и партнеров зашли с обещанием инвестировать 43 млрд рублей и создать порядка 250 рабочих мест (в ближайшие три года их количество планируется довести до 500).

Для сравнения, в прошлом году особая экономическая зона пополнилась семью новыми резидентами и двумя компанииями-партнерами общий объем инвестиций которых декларировалась 12 млрд рублей. При этом количество созданных ими рабочих мест превысило отметку в 1,3 тысячи.

Как отметил Халимов, большую часть инвестиций составляют проекты по линии компании-резидента «З-Сити Техно». Речь о создании в Иннополисе крупных объектов инновационной инфраструктуры и внедрение на ее базе цифровой сервисной платформы. Запланировано строительство двух технопарков, промышленного парка и многофункциональных комплексов, в том числе развлекательных. Общая площадь новых объектов может составить 190 тыс. «квадратов».

Как отметил Халимов, большую часть инвестиций составляют проекты по линии компании-резидента «З-Сити Техно»

— Компания также анонсировала, что до 2024 года в городе будет построено около 10 тысяч квартир, что позволит увеличить население города до 30 тысяч человек, — сообщил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. — Помимо этого, в ходе набсовета со стороны республики было анонсировано появление в городе 2,5 тыс. новых мест в детских садах и примерно такого же количества в школах.

Стоит отметить, что директором и совладельцем (66%) «З-Сити Техно» является близкий экс-министру связи Николаю Никифорову альметьевский предприниматель Азат Тухватуллин, чья компания ООО «Зион» уже строила в Иннополисе таунхаусы. Предприниматель известен тем, что участвовал в разработке внешнего облика и интерьеров «IT-парков» в Казани и Челнах. Помимо прочего на счету Тухватуллина работа над брендом «Пестречинка» и участие в разработке стендов Татарстана на выездных выставках в России и за рубежом.

«Беспилотное» казанское метро

Другой новичок — компания-резидент «РэйлНекст» (центр компетенций по беспилотным технологиям, созданный АО «Трансмашхолдинг» и ООО «ЛокоТех-Сигнал» — прим. ред.) — займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани.

Как сообщил генеральный директор ООО «РэйлНекст» Булат Шафигуллин, разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.

Как сообщил генеральный директор ООО «РэйлНекст» Булат Шафигуллин, разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 года

— Ставится амбициозная цель, на которую требуются значительные инвестиции — несколько миллиардов рублей. В целом наша компания планирует создать 35 рабочих мест в Иннополисе, из них 33 человека — это научно-технический персонал, — прокомментировал свое появление в ОЭЗ Шафигуллин.

Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 км/ч и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе помимо Казани система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав АО «Трансмашхолдинг».

150 миллионов от создателей отечественной «операционки»

Также вызывает интерес проект компании-партнера «Электрифлай» — единая платформа для владельцев электромобилей и зарядных станций с техподдержкой. Как пояснил сооснователь стартапа Ленар Кашапов, разработчики хотят объединить разрозненные зарядные станции по всей стране и создать один ключ доступа к зарядке электромобилей. Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом и брать деньги за оказание услуги.

Еще один новый партнер ОЭЗ — ООО «Русбитех-Астра». Как сообщил директор по маркетингу компании Александр Гутин, их инвестиции в Иннополис составят порядка 150 млн рублей за 5 лет.

Облачное решение позволит владельцам зарядных станций удаленно управлять объектом и брать деньги за оказание услуги

— Планируем создать 30 рабочих мест уже в 2022 году, в 2020 году эта цифра будет скромнее — планируем успеть найти 6 сотрудников, — сообщил Гутин. — Я не могу сейчас сказать, какими именно новыми продуктами будут заниматься разработчики, но я уверен, что они будут дорабатывать наши продукты, чтобы они в новых версиях более полно удовлетворяли запросы потребителей.

Ранее «Реальное время» уже рассказывало о продукции ООО «Русбитех-Астра», в большей степени ориентированной на силовые структуры. Так, два года назад компания предоставила Минобороны РФ «отечественную операционную систему» Astra Linux. Ей планировалось заменить весь «вражеский софт», а именно — вездесущие продукты Microsoft.

Стриминговая платформа и площадка для онлайн-обучения

Статус резидента также получило ООО «Зенкар», в планах у которого создание приложения для автовладельцев и компаний по техническому обслуживанию, ремонту и тюнингу автомобилей. Также в числе резидентов оказалась компания «АйТуБи», занятая разработкой ПО для технологического проектирования объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Статус партнера получила компания «Абирой» с проектом облачной системы комплексного управления персоналом «Cyber Cube», которая включает дистанционное обучение, социотехнические исследования, сбор и визуализацию данных. Еще один партнер — ООО «ЛП Технологии» — будет работать над платформой виртуализации и стриминга ресурсоемких приложений и игр Loudplay.

Компания представила робота MedBot М-304 на колесной платформе с излучателями для проведения дезинфекции помещений

В свою очередь, компания-партнер «А-плюс» будет работать над созданием цифровой образовательной среды для школьников (в том числе с учетом регионального компонента и изучения родных языков), которая станет площадкой подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и проведению апелляций.

Помимо анонсов от новых игроков, участникам наблюдательного совета презентовали проект старожилов ОЭЗ — ООО «Робософт». Компания представила робота MedBot М-304 на колесной платформе с излучателями для проведения дезинфекции помещений. Он может автономно передвигаться по больницам, гостиничным комплексам и местам массового скопления людей, дезинфицируя помещения ультрафиолетовыми облучателями. Отметим, что стоимость его разработки составила порядка 20 млн рублей, а продавать его планируют за 950 тыс рублей.

Прикрепленная галерея: MedBot и облачный сервис: в Иннополис пришли новые резиденты