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В ООН отреагировали на убийство иранского ученого-ядерщика

04:30, 28.11.2020
В ООН отреагировали на убийство иранского ученого-ядерщика
Фото: wikipedia.org

Организация объединенных наций отреагировала на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде призывом к сдержанности на Ближнем Востоке.

«Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», — цитирует ТАСС официального представителя ООН Фархана Хака.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фахризаде был убит в минувшую пятницу недалеко от Тегерана. Очевидцы происшествия слышали взрыв и звуки выстрелов из автоматов.

Известно, что ученый в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, работал в логистическом центре Минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.

Татьяна Демина
Происшествия
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