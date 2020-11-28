В ООН отреагировали на убийство иранского ученого-ядерщика

Организация объединенных наций отреагировала на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде призывом к сдержанности на Ближнем Востоке.

«Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», — цитирует ТАСС официального представителя ООН Фархана Хака.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фахризаде был убит в минувшую пятницу недалеко от Тегерана. Очевидцы происшествия слышали взрыв и звуки выстрелов из автоматов.



Известно, что ученый в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, работал в логистическом центре Минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.



Татьяна Демина