В Иране убили ученого, имеющего отношение к созданию ядерных боеголовок
В Иране в городе Абсард убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранские СМИ, очевидцы происшествия слышали взрыв и звуки выстрелов из автоматов. Известно, что стреляли по машине, в которой находился Фахризаде.
«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны», — говорится в сообщении Минобороны Ирана.
Физик-ядерщик в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, работал в логистическом центре Минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.
Источники сообщают, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе.
Напомним, что в прошлом году официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич призвала Иран свернуть все виды ядерной деятельности, не предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий, включая обогащение урана выше уровня.
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