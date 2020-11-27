В Иране убили ученого, имеющего отношение к созданию ядерных боеголовок

В Иране в городе Абсард убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранские СМИ, очевидцы происшествия слышали взрыв и звуки выстрелов из автоматов. Известно, что стреляли по машине, в которой находился Фахризаде.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны», — говорится в сообщении Минобороны Ирана.

Физик-ядерщик в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, работал в логистическом центре Минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.

Источники сообщают, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе.

Напомним, что в прошлом году официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич призвала Иран свернуть все виды ядерной деятельности, не предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий, включая обогащение урана выше уровня.



Татьяна Демина