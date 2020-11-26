Ведущие футболисты мира подадут в суд на игры FIFA из-за использования их внешности

Фото: YouTube

Почти 300 футболистов по всему миру готовы подать иски к канадской компании Electronic Arts из-за использования их образов в играх серии FIFA. По их мнению, EA делает это незаконно. Об этом в интервью The Telegraph заявил агент игрока «Милана» Златана Ибрагимовича Мино Райола.

В ответ Electronic Arts заявила, что эти права были приобретены в сделках с лигами, клубами и самими игроками, а также благодаря сотрудничеству с организацией FifPro. Райола утверждает, что издатель купил права у людей, которым эти права не принадлежат и зарабатывают на этих правах деньги.

Ибрагимович отметил, что не состоит в FIFPro. А если и состоит, то попал в нее не по своей воле. Позже к нему присоединился валлийский футболист Гарет Бейл, ныне играющий за английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», который и вовсе не слышал о существовании FIFPro. По словам EA, нынешняя ситуация — это попытка втянуть FIFA 21 в спор между рядом третьих сторон и имеет мало общего с EA Sports.

Напомним, скандал разразился после того, как шведский футболист Златан Ибрагимович усомнился в правомерности использования своего образа в серии компьютерных симуляторов FIFA.