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В Госдуме предложили расширить возможности для получения высшего образования бесплатно

08:40, 26.11.2020
В Госдуме предложили расширить возможности для получения высшего образования бесплатно
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено платно. Свою инициативу он направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

В соответствии с Конституцией России каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Сейчас это положение применяется только в случае, если гражданин получает высшее образование впервые.

Если человек учится в вузе на коммерческой основе, возможность получить второе высшее бесплатно утрачивается.

Фото: realnoevremya.ru

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — передает RT текст обращения.

Ранее сообщалось, что в России в будущем документы о высшем образовании могут превратиться в «дипломы по требованию». Дело в том, что знания, полученные выпускником, со временем могут стать неактуальными.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование
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