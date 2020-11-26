В Госдуме предложили расширить возможности для получения высшего образования бесплатно

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено платно. Свою инициативу он направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

В соответствии с Конституцией России каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Сейчас это положение применяется только в случае, если гражданин получает высшее образование впервые.

Если человек учится в вузе на коммерческой основе, возможность получить второе высшее бесплатно утрачивается.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — передает RT текст обращения.

Ранее сообщалось, что в России в будущем документы о высшем образовании могут превратиться в «дипломы по требованию». Дело в том, что знания, полученные выпускником, со временем могут стать неактуальными.



Татьяна Леухина