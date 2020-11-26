«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с испанским «Атлетико» (0:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Матч завершился нулевой ничьей.

После четырех сыгранных туров в активе «Локомотива» стало 3 набранных очка. Российская команда отстает от «Атлетико» на 2 балла и еще не потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Выступающая в группе с «Локомотивом» немецкая «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» (3:1) и обеспечила себе первое место.

«Локомотив», в отличие от других российских клубов, сохраняет шансы на плей-офф #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/1r8Df5xLCK — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 0:0 (0:0).