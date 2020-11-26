Новости спорта

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

07:48, 26.11.2020
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/uefacom_ru

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с испанским «Атлетико» (0:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Матч завершился нулевой ничьей.

После четырех сыгранных туров в активе «Локомотива» стало 3 набранных очка. Российская команда отстает от «Атлетико» на 2 балла и еще не потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Выступающая в группе с «Локомотивом» немецкая «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» (3:1) и обеспечила себе первое место.

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 0:0 (0:0).

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем