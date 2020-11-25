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Китай запретил ввоз мяса птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа

17:28, 25.11.2020
Китай запретил ввоз мяса птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

Китай запретил ввоз мяса птицы из Татарстана и еще трех субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ограничения связаны с выявленными случаями птичьего гриппа в Татарстане, Саратовской, Костромской и Томской областях.

Фото: pixabay.com

По данным ТАСС, запрет был введен со 2 ноября. Россельхознадзор планирует провести переговоры с компетентным ведомством Китая для обсуждения ситуации.

Ранее из-за птичьего гриппа поставки птицы из Татарстана приостановила Белоруссия.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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