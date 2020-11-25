Канделаки недоплатили почти 100 тысяч рублей за незаданный вопрос о нападении на Кашина

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Телеведущей Тине Канделаки недоплатили почти 100 тысяч рублей из-за того, что она не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина в интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком на RTVI.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала, Канделаки оштрафовали на 98 тысяч за незаданный вопрос.

«Мы сократили выплату Тине Канделаки на 98 060 рублей. Как и в любой редакции, мы стремимся мотивировать сотрудников выдавать максимальный, профессиональный результат. Для этого нужен и кнут, и пряник», — прокомментировали решение в пресс-службе.

Фото: wikipedia.org / Okras. В кадре Олег Кашин

Нападение на Кашина произошло в 2010 году. После этого в прессе были заявления, что покушение заказал Андрей Турчак.

