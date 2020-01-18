«Дождь» закроет программу «Кашин.Гуру»

Журналист Олег Кашин покинет телеканал «Дождь». Его программа будет закрыта.

Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

После заявлений о том, что нападение на Кашина в 2010 году заказал Андрей Турчак, журналист покинул страну. С 2015 года он вел на «Дожде» программу «Кашин.Гуру».

Одним из последних скандалов, связанных с Кашиным и Татарстаном, стал его выпад против имени Габдуллы Тукая для казанского аэропорта. «Какой, прости Господи, Губайдулла Тукай», — заявил журналист. Это вызвало волну критики в его сторону.