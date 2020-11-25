«Татнефть»: проект по уплотнению сетки скважин приостановлен до снятия ограничений ОПЕК+

Фото: пресс-служба "Татнефть"

По информации газеты «Нефтяные вести», ПАО «Татнефть» приостановило масштабный инвестиционный проект по уплотнению сетки скважин.

Заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и ПНП Ринат Шафигуллин сообщает:

Фото: pxhere.com

«Проект пока приостановлен. Но еще до налоговых нововведений мы провели большую работу с федеральными Минэнерго, Минфином, Минпромом, встречались с российскими машиностроителями, с руководителями предприятий оборонного комплекса. Заключили десятки рамочных договоров на поставку оборудования для бурения такого большого количества скважин. И договорились заранее, что как только будут сняты ограничительные меры по добыче нефти, когда изменятся условия добычи и условия по объемам ГТМ, проект будет реанимирован».

Он добавляет, в настоящее время продолжается работа по формированию специального налогового режима для этих скважин:

«Эти вопросы еще не урегулированы до конца, работа продолжается. Главное в том, что пока мы находимся под ограничениями. Бурить можем, но в этом сегодня нет потребности».

Ранее сообщалось, что «Татнефть» восстановит добычу нефти после завершения сделки ОПЕК+ в течение 1-2 месяцев.

Маргарита Саха