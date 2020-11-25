Товарный знак «Спартак» предложат приобрести футбольному клубу

Товарный знак казанской обувной фабрики «Спартак» может быть предложен московскому футбольному клубу «Спартак». Об этом рассказал новый владелец товарного знака Виталий Ревизонский, который купил его на торгах за 91 тыс. рублей.

По словам Ревизонского, дальнейшее применение марки возможно в производстве спортивной обуви. Не исключено, что под брендом «Спартак» могут начать выпускаться бутсы. Он планирует обратиться с предложением к владельцу московского клуба Леониду Федуну, президенту «Альфа-банка» Петру Авену и министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает «Коммерсант».



Фото: kazanfirst.ru

Ранее знаменитый бренд миллиардного предприятия Мусина ушел с торгов менее чем за 100 тысяч рублей.



Ольга Плешкова