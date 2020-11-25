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Татарстан вошел в число регионов России где отмечен рост числа погибших от преступлений

09:56, 25.11.2020
Татарстан вошел в число регионов России где отмечен рост числа погибших от преступлений
Фото: Максим Платонов (архивное фото)

По итогам января-октября Татарстан попал в число регионов России где отмечен рост числа погибших от преступлений. Он составил 16,7%, следует из отчета МВД о состоянии преступности в России.

Фото: скриншот отчета

Татарстан также стал лидером по темпа прироста числа предварительно расследованных преступлений — +11,8%.

Фото: скриншот отчета


Республика оказалась в лидерах среди регионов России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных незаконным оборотом оружия (+21,1%) и наркотиков (19,5%).

Всего в Татарстане за 10 месяцев было зарегистрировано 45 688 преступлений (+8,4%). Из этого количества раскрыто 4 673 преступлений (+2%).

Общество Татарстан
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