Цена на нефть Brent превысила $46 за баррель впервые с сентября

Цена на нефть марки Brent превысила $46 за баррель впервые со 2 сентября, сообщает ТАСС.

Ее стоимость растет на бирже ICE в Лондоне с поставкой в январе на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов. Теперь ее цена — $46,03. Об этом говорят данные площадки на 11.22 мск.



К 11.35 мск нефть Brent торговалась на уровне $46,04 за баррель (+2,4%). Нефть WTI в то же время находилась на отметке в $43,32 за баррель — это выше уровня закрытия предыдущих торгов на 2,12%.



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Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent поднялась выше $45 за баррель.