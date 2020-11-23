В Благовещенском соборе Казани идет отпевание митрополита Феофана

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Благовещенском соборе Казанского Кремля началось отпевание митрополита Татарстанского и Казанского Феофана.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вспоминая о митрополите, сообщил, что недавно владыка Феофан поделился с ним своими планами на будущее. Митрополит сказал, что, когда его активная деятельность завершится, он хотел бы осесть в Татарстане. Минниханов отметил, что Феофан очень ждал открытия восстанавливаемого храма Казанской иконы Божией Матери. Теперь он будет покоиться на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Фото: realnoevremya.ru

С теплотой о митрополите вспомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который был близко знаком с Феофаном. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также был сегодня в Благовещенском храме и напомнил о добрых делах владыки Феофана, о восстановлении храмов и помощи людям.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru



На прощание прибыл и первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Он был знаком с Феофаном более 20 лет. По воспоминаниям Бабича, митрополит нес только добро и служил людям. В самый нужный момент он находил правильные слова, и конфликтная ситуация разрешалась мирным образом.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Онлайн-трансляцию церемонии прощания с митрополитом Феофаном можно посмотреть на сайте «Реального времени».

