Цискаридзе рассказал, в каком возрасте детей нужно отдавать в балет

Ректор Академии русского балета народный артист России Николай Цискаридзе высказался о частных балетных курсах. А также он объяснил, в каком возрасте можно отдавать детей на балет.

«Мы не берем раньше десяти лет. У нас с восьми до десяти примерно есть подготовительные группы при московской академии, при петербургской. Это было всегда. А уже на обучение мы принимаем после начальной школы, когда ребенок переходит из четвертого в пятый класс», — приводит слова знаменитого танцовщика RT.

Он назвал «катастрофой» и «шарлатанством» балетные школы для маленьких детей.