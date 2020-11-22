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Цискаридзе рассказал, в каком возрасте детей нужно отдавать в балет

19:37, 22.11.2020 1
Цискаридзе рассказал, в каком возрасте детей нужно отдавать в балет
Фото: flickr.com

Ректор Академии русского балета народный артист России Николай Цискаридзе высказался о частных балетных курсах. А также он объяснил, в каком возрасте можно отдавать детей на балет.

«Мы не берем раньше десяти лет. У нас с восьми до десяти примерно есть подготовительные группы при московской академии, при петербургской. Это было всегда. А уже на обучение мы принимаем после начальной школы, когда ребенок переходит из четвертого в пятый класс», — приводит слова знаменитого танцовщика RT.

Он назвал «катастрофой» и «шарлатанством» балетные школы для маленьких детей.

ОбществоКультура
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