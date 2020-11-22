В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса за сутки

В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.



Всего на 22 ноября в Татарстане зарегистрировали 9 700 случаев COVID-19, за весь период выздоровели 8 464 человека, в том числе 43 человека за минувшие сутки.

От коронавируса в республике за весь период скончались 128 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане подтвердилось 69 новых случаев коронавируса за сутки.