В Татарстане подтвердилось 69 новых случаев коронавируса за сутки

В Татарстане зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19, из них 4 — завозные, 65 — контактные. 13 человек госпитализировано, 56 получают лечение на дому.

На 21 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 625 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 8 421 человек, в том числе 48 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 30, в Челнах заболели 13 человек. В Сабинском районе заразились 7 человек. В Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском и Лаишевском районах — по 2 человека. Еще по 1 заболевшему приходится на Апастовский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Лениногорский и Ютазинский районы республики.



Ранее сообщалось, что в Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19.