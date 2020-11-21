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Сегодня в Татарстане прогнозируют порывистый ветер и до -20 градусов

06:20, 21.11.2020
Сегодня в Татарстане прогнозируют порывистый ветер и до -20 градусов
Фото: KZN.RU

Сегодня в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, ветер будет южным, юго-западным, местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Утром температура воздуха опустится до -7..-12 градусов, при прояснениях до -15..-20 градусов. Днем температура воздуха составит -2..-7 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: tatarmeteo.ru

В Казани максимальная температура воздуха днем составит -4..-6 градусов.

Ранее профессор КФУ рассказал о погоде в Казани предстоящей зимой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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