Сегодня в Татарстане прогнозируют порывистый ветер и до -20 градусов
Сегодня в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, ветер будет южным, юго-западным, местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Утром температура воздуха опустится до -7..-12 градусов, при прояснениях до -15..-20 градусов. Днем температура воздуха составит -2..-7 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит -4..-6 градусов.
Ранее профессор КФУ рассказал о погоде в Казани предстоящей зимой.
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