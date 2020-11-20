Поздравления и соболезнования: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 ноября

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил педиатров, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Он призвал выразить благодарность 50 педиатрам и 80 медицинским сестрам, которые работают в Альметьевском районе.



К поздравлениям присоединился и глава Бугульминского района Линар Закиров. Он рассказал о заведующем педиатрическим отделением детской больницы в Бугульме Дмитрии Вдовине.

«Этот молодой, мужественный, харизматичный доктор обладает большим и добрым сердцем. Неизменно приветливый со всеми, его любят за врачебный талант, профессионализм, человеческое отношение и чуткость», — пишет глава района.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин опубликовал ролик о реализации программы цифровизации в животноводстве. По его словам, реализация программы стала одним из приоритетных вопросов развития агропромышленного комплекса района.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился рабочими буднями: он опубликовал кадры с заседания Совета Красносельского сельского поселения Высокогорского района.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов поучаствовал в семинаре-обучении на тему «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан». По сообщению главы, в семинаре приняли участие главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской и заместитель прокурора Камско-Устьинского муниципального района Татарстана Ильнар Каюмов.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев открыл многофункциональный центр в селе Нижний Кумор. Центр включает в себя детский сад, начальную школу, дом культуры и библиотеку. На торжественное открытие приехали заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев и руководитель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия удмуртов РТ» Андрей Герасимов.

Глава Нижнекамска Айдар Метшин выразил свои соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

«Владыка Феофан проповедовал общечеловеческие ценности — добро, милосердие, взаимоуважение, призывал к сохранению мира и согласия. Мы будем помнить его мудрость и безграничную любовь к людям», — написал Айдар Метшин.

Ольга Плешкова