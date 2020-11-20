Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

Фото: пресс-служба президента РТ

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Некролог опубликовала пресс-служба президента РТ.

«Всю свою жизнь владыка Феофан посвятил служению Русской православной церкви, духовному окормлению и пастырскому наставлению верующих. Неоценим его вклад в дело духовного возрождения общества, укрепление традиционных ценностей, восстановление исторической справедливости, развитие межрелигиозного и межнационального сотрудничества и государственно-религиозного взаимодействия», — говорится в нем.

Отмечается, что во время трагических событий 1993 года в Москве Феофан активно участвовал в переговорах конфликтующих сторон, во время теракта в 2004 году в Беслане он «лично выносил на руках раненых детей из захваченной школы, выделил места для них в монастырях». За свои заслуги он имеет множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Дружбы, орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени и так далее.

Фото: realnoevremya.ru

«Редкие личные качества, разносторонние знания и богатый организаторский опыт митрополита Феофана нашли воплощение во многих областях деятельности — от строительства и возрождения храмов до участия в работе международных организаций. Огромен вклад владыки в развитие православно-исламского диалога, укрепление дружеских связей Татарстанской митрополии Русской православной церкви с мусульманской уммой республики. В последние годы главной заботой митрополита Феофана являлось воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождению и благоустройству которого он отдавал все свои силы», — отмечается в некрологе.



Его подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры Ирада Аюпова, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный раввин Татарстана и Казани Ицхак Горелик, епископ Казанско-Вятский РПСЦ Евфимий и другие.

О смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня утром. Ему было 73 года. Подробнее о его жизни можно прочитать в материале «Реального времени».